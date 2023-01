Janet Barboza remarca que Brunella Horna sí “es toda una señora” y pide no llamar competencia a ‘Préndete’

Janet Barboza hace aclaración sobre Melissa Paredes,.

Janet Barboza no tiene temor de ser frontal, es por esa razón que ha sabido ganarse enemigos. Lejos de importarle, la conductora sigue fiel a lo que piensa y no se calla. En conversación con Infobae, la animadora se refirió al pronto regreso de América Hoy, este lunes 30 de enero a partir de las 9:30 horas por América TV, donde retorna con su compañera Brunella Horna.

Como se sabe, mucho se especulaba sobre el posible regreso de Melissa Paredes al espacio de América TV. Sin embargo, esto fue descartado cuando la expareja de Rodrigo Cuba apareció como la nueva conductora de Préndete. Para Janet Barboza, este rumor era tirado de los cabellos, pues considera que Brunella Horna ha sabido ganarse su lugar, por mostrarse auténtica dentro y fuera del canal.

Janet Barboza también se refirió a Miguel Ballona, con quien no habla desde hace un mes. Todo indica que la relación llegó a su fin. “Estoy tranquila”, fueron las palabras de la animadora.

Janet Barboza, el 30 de enero arrancas con América Hoy...

Estamos contentísimos y emocionados. Estas vacaciones han pasado lento, cuando uno quiere regresar ya, y quiere traer muchas novedades, las vacaciones se hacen más largas, pero por fin está llegando el día.

Regresan con Brunella Horna, se especuló mucho que también entraría Melissa Paredes o tal vez la reemplazaría...

Te voy a decir por qué Brunella merece estar en el programa, ella me convenció desde el tercer mes, al principio la veía bastante floja y decía ya no llega a fin de año (risas). Para esto, yo ya le había dicho al productor, “por favor, no traigas a otra Miss ni de Bienvenida la tarde, porque ya sabemos como eso termina”. Brunella es una señorita, una lady, una mujer joven, educada, es respetuosa y da su opinión tal cual es, pero te lo dice con respeto, no es ninguna irrespetuosa. Aporta con lo suyo, y ahora que se ha casado, es toda una señora. Siento que es una mujer joven con un alma muy madura. Es muy centrada.

¿A diferencia de Melissa?

A Brunella no la vamos a ver en ninguna situación complicada y comprometedora porque es una lady y una dama, es una señora muy comportada y educada.

‘América Hoy’ competirá con ‘Arriba Mi Gente’ y ‘Préndete’, que está conducido por Melissa, ¿estás preparada?

Bueno, hay que ser claros en algo, competencia es quien se acerca más a tus números. Hay que separar la paja del trigo.

¿Tú has llegado a ver Melissa Paredes en la conducción de ‘Préndete?

Mira, no tendría sentido ver su contenido, para ver qué hace y emularnos a nosotros y compararlo con el nuestro. Cuando salgamos al aire, quien más se acerque a nuestras cifras, ahí veremos. Mientras, no hay que meterlos a todos en el mismo saco.

¿Cómo va tu relación con Miguel Ballona?

Te cuento que no sé nada de él desde hace 30 días.

¿Ya terminaron?

No, simplemente un día me llamó y no le contesté, no me volvió a llamar. He tenido un fin de año terrible, me chocaron, entre otras cosas. Hablé con Miguel, él se portó maravilloso conmigo, me dio mucho apoyo, pero imagino que ya se habrá cansado tanto de escucharme, Me llamó dos veces, no le contesté y no he vuelto a hablar con él, hoy se cumple un mes.

¿No lo vas a llamar?

No, Ethel dice que lo va a llamar en ‘América Hoy’, por mi no hay ningún problema. Yo dije, tal vez lo he estado cargando demasiado, han sido días muy complicados. A él le estaba yendo increíble y yo le he estado dando malas noticias. Él habrá pensado, vamos a darle un respiro. Estamos como que en el limbo.

¿Estás tranquila con eso?

Yo soy bien honesta, lo he podido guardar para mí, pero estoy tranquila, él también por lo que he visto en sus redes. Yo soy así, creo que si es para ti nadie te lo quita, y si no lo es, pues no lo es.

Magaly Medina regresó con dos bombas, Renato Tapia es sin duda la más fuerte porque involucra a un menor, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Para mí un hombre que no firma a su hijo es un miserable, y me sorprende más aún que sus abuelos sean cómplices. Me parece un miserable. Qué tristeza que su hijo cuando crezca tenga que ver este tipo de noticias, que su padre no quiso reconocerlo. Es lamentable que tengamos estos ídolos de barro, que es lo que finalmente son.

