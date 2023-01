Atlético Grau: Ronald ‘Banana’ Ruiz y su desgarradora reflexión tras sufrir trágico accidente

Ronald ‘Banana’ Ruiz se incorporó a los entrenamientos de Atlético Grau. (ronaldruizordinola)

El arquero del conjunto de Atlético Grau, Ronald Ruiz, vivió uno de los momentos más duros de su vida en diciembre del 2022. Un aparatoso accidente vehicular una carretera de Piura, Paita, tuvo como consecuencia la pérdida de sus dos menores hijos. El futbolista y su esposa fueron hospitalizados de emergencia.

Debido a las lesiones que le dejó el accidente, no pudo incorporarse desde un inicio al club con el que disputará su tercera campaña consecutiva. Sin embargo, varios días después se sumó al equipo y el club compartió fotos a través de sus redes sociales junto a sus compañeros con un mensaje de aliento. “Qué bueno es tenerte de nuevo, Ronald. Toda la familia alba te estaba esperando. ¡Vamos Grau!”. Finalmente, con su llegada se completaron los cuatro cupos de porteros para la participación en la Liga 1.

Ronald Ruiz reveló que los momentos siguen siendo difíciles y que intenta reponerse ante la adversidad. “Es una situación muy dura, a veces uno tiene que poner mucha fuerza y lo hago todos los días. Trato de enfocarme en el entrenamiento y por dentro uno está con el corazón roto, pero trato de poner el esfuerzo a full. He retomado el tema del entrenamiento y eso me está ayudando bastante. También los compañeros, el cuerpo técnico y todo lo que corresponde a Grau, desde la utilería al presidente”, expresó en radio Ovación.

Por otro lado, el arquero se refirió al nuevo comando técnico encabezado por el argentino Daniel Ahmed y su recuperación. “El año pasado no tuve concurrencia de partidos, pero este año es diferente. Hay un nuevo técnico y me he propuesto trabajar cada día más fuerte, aún no me recupero del tema de mi mano, pero estoy en un 80 por ciento, pienso en llegar al 100 por ciento y ojalá clasificar a un torneo internacional”.

Conflicto en la Liga 1

Ruiz valoró la campaña de Atlético Grau en el 2022 “El año pasado se dejó una buena impresión, la segunda parte del campeonato tuvimos una viada positiva, sorprendente para los otros equipos, captamos la idea del ‘profe’ y nos salió redondo, nos quedamos por muy poco fuera de la Sudamericana”, comentó.

De igual forma, no dejó de referirse a la situación actual que vive el país por la coyuntura social y política, además de el problema entre la FPF y el Consorcio Fútbol Perú. ”Hay mucha incertidumbre por lo que está pasando, sin dejar de lado lo que está pasando en Perú, nosotros nos estamos enfocando en hacer el mejor trabajo cada día”.

Actualmente, Daniel Ahmed dirige al equipo Atlético Grau. (Club Atlético Grau)

Atlético Grau Liga 1

Aunque al equipo de Piura, le tocaba debutar frente a Alianza Lima el pasado 22 de enero en el estadio Municipal de Bernal por la primera fecha de la Liga1 Betsson, Atlético Grau decidió suspender la venta de entradas para el partido luego que el club ‘blanquiazul’ y otros siete clubes decidieran no participar en el torneo peruano hasta que se levante la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de TV, que impide negociar con el Consorcio de Fútbol (GOLPERU).

Finalmente, después de la decisión de la Comisión Nacional contra la Violencia, donde se acordó recomendar la suspensión total de la segunda jornada de la Liga 1. Según, la Liga Profesional de Fútbol, el torneo podría iniciar entre el viernes 3 y el lunes 6 de febrero. En el caso que sea así, Atlético Grau enfrentaría a Melgar el sábado 4 y a Binacional el 12 de febrero.

