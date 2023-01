¿Cuál es verdadero nombre de Gustavo Bueno, actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Gustavo Bueno revela su verdadero nombre. Instagram

Gustavo Bueno Wunder, es un actor de gran trayectoria artística que inició su pasión por el arte de la actuación en las tablas de teatro en una obra que su madre, Rosa Wunder, recibió el último miércoles 25 de enero su estrella en ‘el paseo de la fama’ de América Televisión.

El popular Don Gilberto Collazos de ‘Al Fondo Hay Sitio’ comentó que ingresó a trabajar al canal de Santa Beatriz en un programa periodístico en 1973 y hace veinte años actúa en diferentes producciones nacionales para esa casa televisora.

Gustavo Bueno se mostró muy conmovido por el reconocimiento de sus compañeros de trabajo, actores y personal de producción que se hicieron presente en la ceremonia que el canal cuatro le preparó para develar su estrella.

Cuando fue su turno de dirigir una palabras indicó que considera como una familia a todo el elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Ustedes son mis parientes, mi familia. A todos los que han trabajado conmigo, en todas las áreas”, resaltó.

Sin embargo, en dicha ceremonia, Toño Vega, uno de los directores de la teleserie, reveló que el actor homenajeado en realidad se llama Miguel Ángel Bueno, pero adoptó el nombre de su padre Gustavo Bueno, como todos lo conocen.

El recordado ‘Teniente Gamboa’ conversó con Infobae y comentó que efectivamente el nombre es por su padre, pero quien comenzó a llamarlo así desde muy pequeño fue su abuela paterna.

“A mí me crio mi abuela (paterna), mi madre me inscribió como Miguel Ángel Bueno, pero mi padre se llamaba Gustavo. Mi abuela, que prácticamente dominaba todo, no le gustó que me hayan puesto Miguel Ángel y tampoco le gustó que obviaran el nombre de mi padre, entonces empezó a llamarme Gustavo desde chico”, detalló.

El actor que da vida al padre de Teresita comentó que incluso desde niño le decía a sus amigos del colegio y de su barrio que se llamaba Gustavo porque pensaba que ese era su nombre real, pero luego con los años supo que no era así.

“Y como ella (abuela) me bautizó, me hizo la primera comunión, me inscribió en el colegio, todo lo hizo como Gustavo... nunca se me cambio el nombre tampoco... nadie me llamaba Miguel Ángel... hasta que me tocó ir al colegio y la secundaria sobre todo. Así que descubrí de grande que era Miguel Ángel”, reveló.

Gustavo Bueno junto a sus amigos de Al Fondo Hay Sitio.

Gustavo Bueno abrazó a Efraín Aguilar en su ceremonia de reconocimiento

Para sorpresa de todos los presentes, Efraín Aguilar, creador de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y director de las primeras ocho temporadas, asistió a la ceremonia de entrega de su estrella al actor Gustavo Bueno. Como se sabe ellos no solo han trabajado juntos en ‘Al Fondo Hay Sitio’ sino en varias teleseries como ‘Mil Oficios’, ‘Así es la vida’, ‘Taxista ra, ra’, entre otros.

Por ese motivo, Gustavo no dudó tomar una minutos para resaltar la gran amistad que le une al director de teatro, inclusive lo llamó al frente y le dio un fuerte abrazo.

“Bueno, para algunos nuevos (actores), los que no lo conocen, quiero que conozcan al padre de la criatura (Al Fondo Hay Sitio). Es Efraín Aguilar, que quiero por favor que se pare, quiero darle un gran abrazo personalmente.”, indicó Bueno.

“Los nuevos lo han visto en el retratito que hay en la sala (del set), pero acá lo tienen, en persona. Gracias a todos los amigos que me han acompañado, los aprecio, es la mejor parte de mi vida, quiero que lo sepan. Los quiero a todos y eso es lo que siento más profundamente, cariño”, terminó.

