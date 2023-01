TikTok viral: Llueve en Lima y aprovecha para bañarse al aire libre

(Video: TikTok / @llara06)

¿Hay un horario perfecto para tomar una ducha relajante? Ese momento siempre es cuando a uno le provoque, pero casi siempre es al llegar la noche cuando uno llega a casa y lo único que quiere es descansar, un baño caliente y a dormir.

Esta acción suele ser una práctica privada que solo se realizan en el baño de casa. Al menos que la idea sea sacarle el máximo de los provechos a la estación de calor que actualmente pasa Lima y darle rienda suelta al ingenio que tanto nos caracteriza a los peruanos. Por ejemplo, darte una deliciosa ducha en la azotea de tu casa, al aire libre y con la lluvia que cae.

A sacarle provecho

Como se sabe, el último fin de semana, la capital peruana soportó una inusual y persistente lluvia que sorprendió a varios, pues en esta parte del país estos fenómenos naturales no son comunes.

Sin embargo, con todo el sentido de la oportunidad, un usuario de la plataforma de videos TikTok decidió aprovechar la sorpresiva lluvia y hacer de las suyas.

Tal como se puede ver en el video del usuario identificado como @llara06, un niño parece disfrutar de la caída del agua sobre su rostro, que se puede ver en los primeros segundos del video que acompaña esta nota. El mismo @llara06 que no tiene mejor idea que sacar su frasco de champú y se empieza a lavar el cabello.

“No es normal que llueva así como ducha. Esto normalmente pasa en provincias o en lugares como la selva. Pero no aquí en la costa”, se le escucha decir al protagonista del video.

Pero el clima hizo lo suyo, y a pesar de estar en pleno verano, lo cierto es que en determinado momento comenzó a correr aire fuerte y el frío se apoderó del muchacho, por lo que la mejor opción fue coger sus cosas y refugiarse en el interior de su casa.

Viral como la gripe

Tras retar al destino, y a su salud con un posible resfriado, los cibernautas hicieron lo suyo y volvieron viral la pequeña producción audiovisual, de tan solo 37 segundos.

En ese sentido, las imágenes que ya han sido compartidas en todas las redes sociales. Tan solo en la plataforma de TikTok, el video ya ha sido reproducido poco más de 521.3 mil veces.

De igual manera, la travesura de @llara06 ha generado 43.7 mil corazones rojos de me gusta. Con relación a los mensajes que le dejaron, estos ya van 883 y la mayoría toma con humor esta video y otros tratan de explicar el origen de la lluvia.

“Hasta las nubes de provincia han venido a la marcha”, “el niño me representa cuando llueve”, “para los que dicen que eso no es nada, en Lima casi NUNCA llueve, y ver uno es muy raro, por eso el susto”, “Por el incendio, el humo causo la condensación”, “justo estaba pensando en terminar con mi enamorado, y digo al universo que de una señal y pasa eso 😅”, “Eso no es fuerte lluvia”, “es por q los apus no abandona a su gente q está en lima les da su propio clima gracias apus 😁”, “cada 3 años pasa, ahora más bien está poco, xq antes era en todo lima la lluvia de verano”, son algunos de los comentarios que se dejan leer en el divertido post.

