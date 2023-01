Alexander Callens y su respuesta sobre si jugará en Girona vs Barcelona por LaLiga Santander

Alexander Callens dejó New York City FC tras seis temporadas y firmó por Girona FC.

Alexander Callens dio su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de Girona FC. El integrante de la selección peruana resolvió la duda sobre si debutará en el compromiso con Barcelona FC por la jornada 19 de LaLiga Santander.

“Mi último partido fue el 19 de noviembre con la selección absoluta, he estado entrenando con la sub 20 que se estuvo preparando para el Sudamericano. No he hecho fútbol, pero hoy entrené con el equipo y el cuerpo me respondió, así que vamos a ver durante la semana”, respondió en primera instancia.

El estado físico no es el único factor que determinará si el defensor nacional debutará contra Barcelona el fin de semana, sino también de su ficha. Y es que deberá salir un jugador de la plantilla para que pueda ser inscrito. Esto dijo el futbolista sobre ello:

“Acabo de entrenar y me acaban de comentar, así que esperemos que se pueda llegar a una solución rápida y el tema si juego o no, depende del entrenador, pero yo estoy entrenando para estar al 100%”, agregó.

El proceso de inscripción de Alexander Callens podría acelerarse, debido a que el central titular Santiago Bueno fue expulsado en la derrota de Girona ante Villarreal en la última jornada y no estará frente a los ‘culés’.

Alexander Callens vistió las camisetas de Real Sociedad y Numancia en España.

Los retos de Callens en Girona

El nacido en el Callao, probablemente, se encuentra al frente del reto más grande de su carrera, debido a que jugará en una de las ligas más importantes del mundo. Él ya tiene experiencia en España, pero no en la máxima categoría de dicho país.

En ese sentido, Callens catalogó su fichaje a Girona como una “revancha”. “Ya estoy aquí, esperando mi momento para demostrar todo lo que he madurado y he aprendido”, complementó.

Un punto a favor del peruano es que podrá adaptarse con facilidad gracias a que volverá a compartir vestuario con dos compañeros de New York City FC. Se trata del delantero Valentín Castellanos y el mediocampista Yangel Herrera.

“Hablamos casi siempre desde que los dos vinieron a jugar aquí, en New York siempre vemos sus partidos, tenemos más conocimiento del Girona. Muy contento porque me han dado una buena bienvenida al igual que todos los compañeros”, declaró.

Por último, Alexander Callens fue cauteloso al momento de referirse a sus objetivos con el club español. “El principal es mantenernos y luego a partir de eso, pensar en otras cosas. Esto es paso a paso”.

Alexander Callens firmó contrato con Girona FC hasta el 2025.

Girona vs Barcelona

Girona se medirá con Barcelona este sábado 28 de enero a las 10:15 horas en el estadio Municipal Montilivi. Será un duelo atractivo, ya que Xavi Hernández y compañía buscará mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que el equipo de Alexander Callens querrá acercarse a los puestos de clasificación a un torneo internacional.

En el historial, los ‘albirrojos’ y ‘azulgranas’ se han enfrentado en cuatro ocasiones de manera oficial y dos en amistosos. Cinco terminaron en victorias de los ‘culés’ y una en empate. Estos fueron los resultados de los cotejos:

- 2021: Barcelona 3-1 Girona (amistoso)

- 2020: Barcelona 3-1 Girona (amistoso)

- 2018/2019: Girona 0-2 Barcelona

- 2018/2019: Barcelona 2-2 Girona

- 2017/2018: Barcelona 6-1 Girona

- 2017/2018: Girona 0-3 Barcelona

