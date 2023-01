Luccina Aparicio, de periodista deportivo de ESPN a integrante del comando técnico del equipo femenino de Municipal: “Mi sueño es llegar a dirigir”

Luccina Aparicio, pasó de ser futbolista profesional a asistente técnico de Víctor García en Deportivo Municipal. Ella lo cuenta todo en esta entrevista. Edición: Carlo Fernández C./Infobae.

Deportivo Municipal se alista para afrontar la Liga Femenina 2023 de la mano de un nuevo grupo de profesionales, entre ellos, Luccina Aparicio, exjugadora de la Universidad César Vallejo y periodista deportivo en ESPN, quien se desempeñará como asistente técnico de la ‘academia’.

Aparicio le contó a Infobae cómo se dio su llegada al conjunto ‘edil’, equipo en el que trabajará junto a Víctor García, director técnico; Renato Fernández, preparador de arqueros; y Jaime Cárdenas, preparador físico.

Además, dio a conocer las dificultades que tuvo que afrontar en el camino debido al machismo y resaltó lo importante que es saber imponer tus ideales frente a cualquier situación. “En comisiones, aprovechaban que era mujer para detener el auto de un futbolista. Según ellos, me iba a hacer más casi a mí que a un hombre”, reveló.

Te puede interesar: Deportivo Municipal presentó al nuevo comando técnico del equipo femenino

¿Cómo se dio tu llegada a Deportivo Municipal como asistente técnico?

Comencé a estudiar para ser director técnico, pero inicié con la Licencia C (fútbol base). Lo hice para complementar mi carrera que es periodismo deportivo y así, poder tener argumentos al momento de opinar. Dentro del curso, empezó a gustarme, más que nada porque el fútbol formativo es algo que falta desarrollar en el país. Después, tuve que buscar oportunidades, porque si bien es cierto, mi experiencia no es la mejor y nunca he tenido la oportunidad de dirigir a un equipo. Ahora que pude llegar a Municipal como asistente técnico, estoy muy comprometida y siento que tenemos un equipo con el que podemos lograr grandes cosas. Cuando saqué mi Licencia, se comunicó conmigo la administración de ‘Muni’, pero también tuve un llamado de otro equipo y no acepté porque no quería arriesgarme a ser entrenadora sin haber dirigido antes. Finalmente, pude llegar a un acuerdo con el club y desde hace unas semanas estoy acompañando a Víctor (García) en esta nueva aventura.

¿Dejaste el periodismo deportivo para dedicarte a esto o es algo que estás llevando a la par?

Es algo que estoy llevando a la par, no he dejado de hacer periodismo. De hecho, es bastante complicado no solo para mí, sino para todos los que quieren vivir del fútbol femenino, porque no puedes sustentar tu vida solo de eso. Cuando conversé con Deportivo Municipal les comenté que no iba a dejar mi trabajo, que es de lo que yo vivo y lo que hoy en día, me da de comer. Todavía sigo en ESPN, creo que hay gente que piensa que ya me fui, pero no es así. Ellos también lo han tomado de la mejor manera, he recibido su apoyo y en cuanto a los horarios, todo ha sido cuestión de coordinación.

Luccina desarrolla a la par su trabajo como periodista y asistente técnico del equipo femenino de Deportivo Municipal. (Foto: Luccina Aparicio)

¿Te gustaría volver a las canchas como futbolista o ya es una etapa cerrada en tu vida?

En realidad, nunca anuncié mi retiro ni nada por el estilo, fue algo que se dio. Yo voy a seguir jugando, seguro me verán participar de un campeonato Inter clubes o de una liga 7. Después, veré si hay la posibilidad de estar dentro de un equipo, tampoco le cierro las puertas todavía. Por ahora, estoy enfocada en otras cosas. He visto chicas con muy buena proyección que de repente también merecen tener su chance y crecer, porque el fútbol es así. Hay un punto en el que las mayores tienen que dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones sigan avanzando.

¿En quién pensaste cuando firmabas tu contrato con Municipal?

Pensé en Luccina 2004, cuando pagué 15 minutos en una cabina de internet para averiguar sobre academias de fútbol femenino. Pensé en Luccina 2015, cuando hizo su revista de fútbol femenino. Pensé en algunas fotografías que tengo de niña cuando me ponía al medio del campo y dirigía un partido entre niños. También pensé mucho en mi familia y en el apoyo que siempre me han dado. No ha sido un camino fácil, pero creo que he pensado en todo eso y en cuánto uno puede lograr con mucho trabajo y perseverancia. La idea de ser parte de este proyecto me encantó porque no estaba dentro de mis planes, incluso en mi presentación no podía creer lo que estaba pasando y esa sonrisa que vieron, no la tenía desde hace mucho.

Te puede interesar: Sisy Quiroz, jefa de fútbol femenino de Alianza Lima: “Queremos el tricampeonato”

Sus inicios en el periodismo deportivo

¿Cómo reaccionaron tus padres cuando decidiste estudiar periodismo deportivo?

Empecé mi carrera de Comunicaciones en la Universidad San Martín y primero llevaba cursos generales, eso fue algo que no me gustó. Vi que Daniel Peredo era la imagen de la carrera de Periodismo Deportivo en ISIL y ahí fue donde yo decido que quería entrar a estudiar esa carrera. A mí siempre me gustó la carrera de Comunicaciones, porque yo crecí en un mundo así. Mi papá fue productor en un canal de Bolivia, yo me fui a vivir allá unos años y ahí crecí. Entonces tengo recuerdos en los que me tocaba ir al canal a esperar a que mi papá salga de trabajar, pero dentro de esa espera yo veía todo.

Luccina junto a Luis Aparicio, su padre. (Foto: Luccina Aparicio)

¿Desde cuándo supiste que el periodismo era lo tuyo?

Siempre estuve ligada a eso y me gustó mucho, entonces conforme iba creciendo me fue gustando el deporte. Cuando terminé quinto de secundaria, me puse a pensar que quería dedicarme a algo relacionado al deporte y empecé a seguir a un futbolista peruano que es Claudio Pizarro y también a la Bundesliga, que en esa época la narraba el ‘Tanque’ Arias en Movistar y comentaba Coki Gonzáles. Lo seguí tanto que le hice un álbum, es un jugador que significó mucho para mí cuando estaba en el colegio y desde ahí, solo pensé que quería entrevistarlo. En esa época también estaba Romina Antoniazzi de reportera y yo siempre decía que me parecía muy buena, más aún cuando no había muchas mujeres en el rubro, incluso ella es una de mis referentes y estoy segura que una inspiración para muchas.

¿Sentiste rechazo por parte de tus compañeros, había machismo?

En mi salón éramos aproximadamente 30 personas y sólo éramos tres chicas. Los hombres eran chicos que recién salían del colegio y sabemos que las bromas siempre van a estar, yo me críe con hombres entonces entendía cuando hacían una broma o cuando molestaban. Lamentablemente, una de las chicas se retiró iniciando la carrera porque seguro no soportó el comportamiento de los chicos. Al final, uno se encarga de demostrar con conocimientos y eso es lo importante. De igual forma, las bromas de los hombres a esa edad son bastante incómodas. Yo al menos no tuve ningún inconveniente, pero sí chocaba. El camino fue difícil, pero pude salir adelante y crecer en esto.

Luccina Aparicio le confesó a Infobae sobre las dificultades que tuvo que afrontar al ser una mujer que decidió dedicarle su vida al fútbol. Edición: Carlo Fernández C./Infobae.

Te puede interesar: Universitario de Deportes presentó a su equipo femenino en la ‘Noche Crema’ 2023

Ejemplo de lucha y superación

¿En qué trabajo tuviste más dificultades por el simple hecho ser mujer?

En comisiones me pasó que aprovechaban que era mujer para que vaya y detenga un carro en el que iba un futbolista, esto por el simple hecho de que según ellos me iban a hacer más caso a mí que a un hombre. También he tenido choques e incluso hasta me han empujado y me han dicho que porque soy mujer no podía entrar a un lugar.

¿Sientes que la sociedad aún ve con recelo el hecho de que seas una mujer que le dedica su vida al fútbol?

Sí, yo creo que siempre va a haber de todo. No le puedes gustar a todo el mundo y no todos pueden estar de acuerdo contigo, yo creo que acá no tiene nada que ver el tema de capacidad pues todos la podemos tener. Yo no suelo hacerles caso a esos tipos de comentarios y tampoco les tomo importancia, lo que sí hago es escuchar las críticas de las personas que yo considero. Sé que van a seguir existiendo comentarios así pese a que hoy en día existe una lucha bastante fuerte por la igualdad. Creo que con todo eso vamos a ir creciendo y avanzando, porque ya se está dando un gran paso con el apoyo y difusión del fútbol femenino, ahora los papás dejan que sus hijas jueguen fútbol y cosas así no se veían antes.

¿Cuál fue la situación más complicada que te tocó vivir?

Cuando hice la revista de fútbol femenino en el 2015, no podía ver los entrenamientos de la selección femenina, pero fueron tantas las veces que estuve parada afuera de la VIDENA que finalmente accedieron a que pueda ingresar. A nadie le importaba la prensa que le dedicaba espacio al fútbol femenino y eso fue algo con lo que luché desde muy joven.

Luccina creó una revista dedicada al fútbol femenino llamada "El fútbol está en tus pies" en el año 2015. (Foto: Luccina Aparicio)

¿En algún momento de tu vida pensaste en dejarlo todo por los comentarios de la gente?

En realidad, en ese aspecto siempre he sido bien terca. Igual es complicado cuando te juzgan o dicen cosas por el simple hecho de que eres mujer, eso es bastante difícil de sobrellevar. También llegan a insultarte o a ponerte apodos que te hagan dudar en seguir dedicándote a lo que te apasiona, te hacen sentir muy mal. Lo que sí he llegado a hacer es desconectarme de redes, porque es ahí donde más te critican. Al final uno sabe lo que vale y lo que pueda llegar a dar, eso es elemental.

¿Tienes algún sueño por cumplir?

Claro que sí. Me gustaría hacer una cobertura con la selección peruana, ya sea una Copa América o un Mundial. También me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos, a una Champions League, a un clásico de Argentina y a un clásico de España. Yo feliz de participar, ya sea como coordinadora o como lo que me toque estar. Por otro lado, también quisiera llegar a dirigir un equipo en femenino, pero también masculino.

SEGUIR LEYENDO