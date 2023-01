Los pedidos de los congresistas para aprobar el adelanto de elecciones en la siguiente legislatura

Comisión de Constitución. (Cogreso)

Con 15 votos a favor y 8 en contra, este martes, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la propuesta para modificar la fecha de inicio de la segunda legislatura correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2022-2023, para el 15 de febrero. El proyecto ahora pasará al Pleno para que la propuesta sea debatida por la representación nacional.

Durante la discusión, en la Comisión de Constitución los congresistas, mayoritariamente, mostraron sus posturas a favor de que la legislatura correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 inicie 15 de febrero para que haya tiempo para discutir y votar reformas electorales que se puedan aplicar en las próximas elecciones.

En tanto, otro grupo de congresistas, la minoría, esperaba que se adelante la legislatura para tener una fecha ya establecida para las próximas elecciones y pedían que se tome en cuenta el referéndum para una Asamblea Constituyente.

El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, espera que la nueva legislatura los dictámenes para reformas constitucionales estén listos hasta esa fecha para que puedan ser aprobados lo antes posible y sean aplicados para las próximas elecciones.

La parlamentaria Adriana Tudela, de Avanza País, considera que unas elecciones inmediatas no van a solucionar los problemas sociales. Añadió que esa sería una salida inmediatista populista.

La legisladora Martha Moyano, Fuerza Popular, señaló que el cambio de fecha de las elecciones de abril de 2024 al 2023 implicaría una legislatura adicional, además de la que se iniciará el 15 de febrero, por lo que tomaría más tiempo.

En tanto, el congresista, Vladimir Cerrón, de Perú Libre, indicó que se debería considerar el referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Además, estuvo a favor de que el adelanto de elecciones sea lo antes posible.

“La calle pide una consulta para un referéndum para la asamblea constituyente, y creo que no tomar en cuenta el adelanto de elección y agregar esta consulta no sería estar buscando solución a la crisis. No se trata solo de adelantar la fecha, hacer cambios y nos vamos todos, no (…) Estamos de acuerdo en que se ratifique la votación para el adelanto de elecciones, pero hay que escuchar a la calle. No es condicionar, es buscar una solución”, manifestó, en la misma línea, el legislador Edgar Tello del Bloque Magisterial.

Patricia Juárez pidió que el Estado se haga más presente en Ica donde se volvió a tomar varios tramos de la carretera.

Por otro lado, en la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, anunció que la actual legislatura se ampliará hasta el 10 de febrero.

Así fue la votación

Hernando Guerra García (Fuerza Popular), a favor

Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), a favor

Arturo Alegría (Fuerza Popular), a favor

Martha Moyano (Fuerza Popular), a favor

Patricia Juárez (Fuerza Popular), a favor

Luis Aragón (Acción Popular), a favor

Wilson Soto (Acción Popular), a favor

Eduardo Salhuana (APP), a favor

Lady Camones (APP), a favor

Gladys Echaíz (Renovación Popular), a favor

Alejandro Muñante (Renovación Popular), a favor

Adriana Tudela (Avanza País), a favor

Alejandro Cavero (Avanza País), a favor

José Elías (Podemos), a favor

Flor Pablo (No agrupada), a favor

Waldemar Cerrón (Perú Libre), en contra

Jaime Quito (Perú Libre), en contra

Alex Flores (Perú Libre), en contra

Ilich López (Acción Popular), en contra

Ruth Luque (Cambio Democrático), en contra

Alex Paredes (Bloque Magisterial), en contra

German Tacuri (Bloque Magisterial), en contra

Víctor Cutipa (Perú Bicentenario), en contra

Hamlet Echeverría (Perú Bicentenario), en contra

