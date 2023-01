Flavia Laos causó conmoción al aparecer en el set de ‘The Voice’ en Universal Studios Hollywood

Flavia Laos presumió su visita a ‘The Voice’, programa grabado en Universal Studios Hollywood | Instagram

Flavia Laos sigue brillando fuera del país. La cantante y actriz peruana sorprendió a sus seguidores al informar que llegó a Universal Studios Hollywood, en Estados Unidos, para visitar el set de grabación de ‘The Voice’, programa de canto que tiene como entrenadores a grandes estrellas de la música.

“¡Chicos! Acá estamos, en los estudios de Universal, donde se filma The Voice. Esos stages que ven allá son como sets de grabación distinto, cada uno para un programa diverso”, explicó a través de sus historias de Instagram, luciendo bastante emocionada por haber sido invitada.

Tras ello, compartió imágenes de la grabación de una película en el estudio ubicado en Los Ángeles. “¿Pensaron que era una casa? Están muy equivocados”, expresó Flavia Laos mientras mostraba la escenografía del lugar, sin llegar a mencionar la cinta que se estaba rodando.

Flavia Laos visitó el programa de canto más famoso de Estados Unidos.

Te puede interesar: Flavia Laos, la influencer que inició en ‘La Hora Warner’ y ahora brilla con luz propia en Netflix

Finalmente, el staff de ‘The Voice’ la invitó a ingresar al reconocido set de televisión. Flavia Laos no dudó en grabar con su celular el momento para inmortalizar el recuerdo. Incluso, se animó a sentarse en la silla de los entrenadores.

Las imágenes se viralizaron en plataformas como TikTok e Instagram. Aunque sus fans se ilusionaron con la idea de ver a la peruana como entrenadora de ‘The Voice’, lo cierto es que la actual pareja de Austin Palao estuvo en las grabaciones del programa en calidad de “invitada”.

Flavia Laos seguirá hablando en inglés

Desde que apareció en Netflix, Flavia Laos no ha dejado de subir contenido a redes sociales hablando en inglés. Este cambio no ha gustado del todo a su público hispanohablante, por lo que algunos usuarios se lo hicieron saber a través de la caja de comentarios de Instagram. “La mayoría de gente que te sigue es de Perú”, le dijeron.

La popular influencer, quien posee casi 5 millones de seguidores, respondió muy tranquila: “Déjame explicarte. He grabado una serie que es mundial, la ven en Europa, en Latinoamérica y en todas lados. Hay muchas preguntas que me hacen en inglés, hay un nuevo público que tengo en inglés, les voy a mostrar mis estadísticas. No saben cuánta gente de Estados Unidos y de Reino Unido me están siguiendo”.

Asimismo, Flavia Laos anunció que a partir de ahora subirá mucho más contenido en los dos idiomas, puesto que no desea decepcionar a sus fanáticos de otras partes del mundo. “Voy a hablar en inglés y en castellano”, añadió la exchica reality.

Te puede interesar: ¿Por qué Flavia Laos no ganó el exorbitante premio de ‘Too Hot To Handle’?

Flavia Laos apareció en Netflix en el show 'Too Hot To Handle'.

SEGUIR LEYENDO