Brenda Carvalho animó fiesta de cumpleaños de perrito pug y resultó un éxito en redes sociales

Para muchos padres, celebrar el cumpleaños de un hijo es uno de los momentos más importantes en su vida. Lo mismo sucede con los dueños de perros y gatos, quienes festejan el onomástico de su engreído con una gran fiesta. Eso lo tuvo presente la familia de Chester Sánchez, un pug de siete años de edad, que contrató a Brenda Carvalho para animar su reunión canina.

El domingo 22 de enero, Fanny, la dueña del perrito, decidió invitar a los “amigos” más cercanos de su mascota para celebrar su séptimo año de vida. Los canes y sus dueños se llevaron una gran sorpresa al llegar al lugar: la exintegrante de Exporto Brasil era la encargada de hacer un show especial para todos los presentes.

La brasileña bailó varios éxitos musicales de Axe Bahía, le cantó “Feliz cumpleaños” al can, realizó diversas actividades para animar a los asistentes y hasta ayudó a Chester a reventar la piñata. Finalmente, hizo entrega de las cajitas sorpresa, que contenían juguetes y dulces. Por supuesto, las fotografías de la curiosa celebración no faltaron.

Brenda Carvalho fue contratada para fiesta canina.

Varios invitados compartieron imágenes de la fiesta animada por Brenda Carvalho, quien terminó siendo aplaudida en redes sociales por realizar el show infantil como si realmente se tratara de un humano. Incluso, los usuarios se preguntaron si la brasileña podía repetir el plato para sus ‘perrhijos’.

La dueña del can también se llevó los elogios de los internautas, ya que demostró con dicha celebración cuánto ama a su mascota. “¿Señora, no me quiere adoptar? Le puedo ladrar si quiere”, “El perrito es más planificado que yo”, “Ha tenido mejores cumpleaños que yo”, fueron algunos de los comentarios.

Reacciones a la fiesta canina animada por Brenda Carvalho.

Tierna celebración

A través de las redes sociales, Brenda Carvalho agradeció al público por el buen recibimiento de su show y, además, aseguró que le encantó “llevar muchísima alegría” a la familia del popular Chester.

“El día de hoy tuvimos el honor de estar con súper Chester celebramos sus 7 años y estamos realmente alegres y felices por todo el amor y cariño con el que hoy nos trataron. A cada uno de los perritos y perritas que conocí, también a sus familias. Quedamos felices, gracias por eso”, expresó en su cuenta de Instagram.

Brenda Carvalho se llevó los aplausos del pública por animar particular matiné.

