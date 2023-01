Alianza Lima: Ricardo Lagos y el lindo gesto que tuvo con niño ‘blanquiazul’

El defensor blanquiazul fue visto a las afueras de Matute cumpliendo el deseo de un menor que llevaba un cartel en mano.

Son muchos los hinchas que anhelan tomarse una foto con su ídolo e incluso, portar su camiseta. Lo mismo pasó a las afueras del Estadio Alejandro Villanueva, donde varios fanáticos esperan poder acercarse al plantel ‘blanquiazul’. El futbolista Ricardo Lagos tuvo un emotivo gesto con un niño que se acercó al recinto de Matute.

El pequeño hincha tuvo la oportunidad de conversar por unos minutos con el defensor Ricardo Lagos, el lateral izquierdo del elenco dirigido por Guillermo Salas acogió la petición del menor que había estado esperando su aparición.

El futbolista de 26 años no tuvo problema alguno en tomarse algunas fotografías con el menor, quien llegó a las afueras del estadio de La Victoria con un cartel en mano: “Hola ‘Richy’, soy Valentino. ¿Recuerdas que me prometiste tu camiseta?”.

El hermano del niño fue el encargado de acompañarlo y hacer su sueño realidad. A pesar de que Lagos no tenía la camiseta a la mano, le sugirió a Valentino que volviese en unos días para poder hacerle entrega de la prenda.

De esta manera, el jugador de Alianza Lima dio una gran muestra de humildad y se convirtió en ejemplo de muchos. El emotivo momento quedó registrado por las cámaras de ‘Entre Bolas’ y además, repercutió rápidamente a través de las redes sociales.

Anécdota con Johnnier Montaño

Durante el encuentro con el pequeño Valentino, Ricardo Lagos recordó que cuando vivía en Trujillo también hacía lo mismo y solía pedirle sus camisetas a varios jugadores de Alianza Lima, sin embargo, reveló que nunca tuvo la oportunidad de que le obsequiaran una.

“Yo también he sido niño y también he pedido camisetas. Cuando estaba en Trujillo le pedía a cualquier jugador de Alianza, pero recuerdo que en esa época estaba Johnnier Montaño y ni me miraba”, sostuvo en un inicio ‘Richy’.

“De igual manera estoy muy feliz por los gestos que ahora tienen los niños conmigo, siempre es lindo compartir momentos como estos con los hinchas”, finalizó.

Ricardo Lagos en Alianza Lima

El defensor del cuadro ‘íntimo’ se convirtió en pieza clave del equipo que conquistó por segundo año consecutivo la Liga 1. No obstante, hoy en día su mente está más enfocada a un tema extradeportivo que al mismo inicio del torneo, pues tanto Alianza Lima como otros equipos se han negado a participar del mismo.

“Todos estamos esperando el inicio del campeonato y esperemos que se de muy pronto por el bien de todos. Ojalá que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes puedan llegar a acuerdo por el bien del fútbol peruano”, manifestó Lagos.

Ricardo Lagos fue parte del plantel con el que Alianza Lima logró consagrarse bicampeón del fútbol peruano. (Foto: Club Alianza Lima)

Con respecto a los trabajos que vienen realizando bajo la supervisión de Guillermo Salas y su comando técnico, el lateral dijo lo siguiente: “Estamos haciendo fútbol, jugamos entre nosotros de 90 a 100 minutos aproximadamente y esto nos servirá a todos para poder llegar al inicio del torneo en las mejores condiciones”.

Finalmente, añadió que “Como esta semana no hay partidos, cambia toda la planificación. Esperemos que la próxima semana podamos estar acá (Matute) y con toda nuestra gente. Nos toca debutar contra ‘Muni’ en la tarde, ojalá se solucione todo y se pueda dar”.

