Dólar en el Perú: cotización cierra la semana con leve baja en S/ 3.85 a pesar de protestas

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada en Perú.

El precio del dólar estadounidense en Perú cerró con una leve baja durante la jornada de este viernes, luego de que suscitaran enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden en el segundo día de protestas a nivel nacional.

Ante dicho escenario, el tipo de cambio culminó la jornada de este viernes 20 de enero en S/ 3.8590 por dólar, registrando un descenso de 0.03% frente al cierre del jueves cuando se cotizaba en S/ 3.8600, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del presente año, el billete verde acumula una apreciación de 1.37% en comparación con la última cotización de 2022, en S/ 3.807. Asimismo, hoy (viernes), en el mercado se negociaron USD 380 millones a un precio promedio de S/ 3.8543.

El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de S/ 3.86, mientras que en las ventanillas de los principales bancos del Perú se cotiza en promedio en S/ 3.94.

Información del Mercado Cambiario - BCR

Dólar a nivel local y global

A nivel local, este viernes, por segundo día consecutivo, las movilizaciones continuaron registrándose en el Centro de Lima. Los manifestantes se concentraron en la Plaza San Martín, en el marco de las marchas donde se pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso y el adelanto de Elecciones.

Te puede interesar: Dólar al alza: cómo las empresas podrían prepararse ante un aumento del tipo de cambio

Estas movilizaciones también fueron replicadas en ciudades del sur como Arequipa, Puno y Cusco. En la ‘Ciudad Blanca’, un grupo de manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad, sin embargo, fueron replegados por la Policía Nacional. Mientras que gremios aeroportuarios en el Perú informaron que 58 mil pasajeros afectados por cierre de aeropuertos durante este año.

El tipo de cambio estaría fluctuando entre S/ 3.80 a S/ 3.95, según el Banco Central de Reserva del Perú.

A nivel global, la mayoría de las monedas y mercados de acciones de América Latina registraban ganancias este viernes debido a un mayor apetito de los inversores por los activos de riesgo, ante las esperanzas de una mejoría de la economía global tras la apertura de algunos mercados en China, informó Reuters.

No obstante, la promesa de los bancos centrales de seguir subiendo las tasas de interés para contener la inflación y las preocupaciones de una desaceleración económica en Estados Unidos le ponía freno al avance de los mercados.

Te puede interesar: Dólar en el Perú: Cómo impacta la crisis política al tipo de cambio

Asimismo, Reuters informó que una ola de datos estadounidenses el jueves indicó que la mayor economía mundial se está desacelerando tras los múltiples aumentos de tasas por parte de la FED. Los mercados monetarios muestran que los operadores se están preparando para el fin de las alzas de tipos a mediados de año.

Prestarse en soles o dólares: ¿cuál es la opción más conveniente?

Si bien es cierto que el precio del dólar en Perú es más estable que en otros países del mundo, hay variaciones temporales que te hacen preguntar: ¿en qué tipo de moneda me conviene tomar un crédito o préstamo?

En ese sentido, el gerente de Servicios Corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), John Sarmiento, dijo a Agencia Andina que mediante un préstamo una entidad financiera brinda una cantidad de dinero acordada mediante un contrato a una persona o empresa, por lo cual exige al deudor el pago de intereses.

El dólar estadounidense se aprecia en el Perú a inicios de este mes enero.

Por lo tanto, sabes que pedir un crédito es una responsabilidad que debes asumir con mucha cautela y disciplina para pagar. Por eso, si no cuentas con ingresos periódicos no es recomendable pedir un préstamo ya que no tienes la seguridad de poder pagar la cuota mensual y podrías terminar endeudándote mucho más.

Sin embargo, el experto señaló que, si la persona es consciente de esa responsabilidad, entonces es hora de decidir en qué tipo de moneda recibirá el préstamo. “Lo que ha funcionado bien para las personas es endeudarse en la moneda que uno percibe como sueldo o ganancias”, agregó.

Te puede interesar: Sol peruano cierra el 2022 como una de las monedas más fuertes de la región, ¿a qué se debe?

Si recibes tus ingresos en soles deberías sacar un crédito en soles, porque eso está alineado a la desagregación de tus gastos mensuales. Y si ganas en dólares debería también pasar lo mismo”, dijo John Sarmiento.

El experto sostiene que, de esta manera, minimizas la probabilidad de que no puedas pagarlo por el riesgo cambiario que puede presentar el dólar, por ejemplo, en el escenario actual donde la moneda extranjera está bastante sensible al ambiente político.

“Cuando te endeudas en una moneda distinta de la que recibes sus ingresos, el impacto puede ser muy grande, como ocurrió en el 2021 con la fuerte variación del valor del dólar. Incluso, podrías estar pagando hasta 10% del crédito que inicialmente obtuviste, si se aplica el tipo de cambio cuando uno gana en soles, pero paga su crédito en dólares”, explicó el ejecutivo.

“Pero esto no solo les pasa a las personas, sino también a las empresas cuando se endeudan en dólares”, agregó. En este sentido, Sarmiento afirmó que si optas por un crédito en soles estás cuidando tu economía sin asumir riesgos que estén fuera de tus manos.

SEGUIR LEYENDO