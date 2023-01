Cristiano Ronaldo y la vez que perdió ante la selección peruana

Cristiano Ronaldo fue escogido mejor jugador de aquel torneo.

André Carrillo compartió equipo con Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre el combinado de Al Hilal y Al Nassr de Arabia Saudita y el Paris Saint Germain (PSG). No es la primera vez que ‘CR7′ es relacionado deportivamente con el Perú. Hubo un partido que muy pocos recuerdan cuando el luso enfrentó a la selección peruana sub 15 con su similar de Portugal en el 2001 por el Torneo Mundial de Montaigu en Francia.

El equipo de la ‘bicolor’ contaba con futbolistas que luego trascendieron en primera división del fútbol peruano como José Carvallo, Renzo Revoredo, Renzo Reaños y Jesús Chávez. En el plantel también hubo otros jugadores que se desempeñaron principalmente en segunda división, Copa Perú o se retiraron prematuramente como Juan Carlos Portilla, Óscar Ruiz, Diego Córdova, Jorge Gracey, Alonso Timorán, Roberto Torres, Jorge Erausquin, José Pujada, Jonathan Francis, Jorge Jayo, Berleyne Belline, Erick Rocca, Jorge Ríos y Gianfranco Benfenati.

El formato del torneo consistía en dos grupos de cuatro equipos, y luego enfrentaba a los dos primeros, por el primer lugar, a los dos segundos por el tercer puesto, a los terceros por el quinto y a los cuartos por el séptimo. Perú fue escolta de su zona tras vencer a Marruecos (2-1) y República Checa (2-1) y perder con Inglaterra (1-0), mientras que Portugal hizo lo propio al golear a Japón (7-0) y empatar con Camerún (0-0) y Francia (2-2).

En aquella selección peruana Sub 15 estaban Renzo Revoredo, José Carvallo y Jesús Chávez (Tournoi de Montaigu).

La ‘bicolor’ se enfrentó al equipo de Cristiano Ronaldo en el partido por el tercer puesto y lo venció 1-0 con gol de Jorge Jayo, hermano del reconocido Juan Jayo y actual entrenador de la Sub 8 de Alianza Lima. Los portugueses dominaron todo el partido, pero no pudieron superar a la defensa peruana que se ubicó en el podio. No obstante, el ‘Bicho’ no se fue con las manos vacías, ya que lo escogieron mejor jugador del torneo.

Futbolistas peruanos recordaron a Cristiano Ronaldo

El talento de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibido para los jugadores peruanos, quienes quedaron sorprendidos por su talento. No obstante, también recordaron que su habilidad no le alcanzó para romper su línea defensiva:

“Se escuchaba de Cristiano Ronaldo, no era la figura que es hoy, pero salió elegido el mejor jugador, era una locura. Cuando jugamos contra ellos se cansó de hacer la bicicleta de Zidane, lo hacía diez veces por partido. Era un jugador muy rápido, que siempre iba hacia adelante. Marcaba una diferencia enorme. Nosotros jugamos bien arropados y en una contra lo matamos y se acabó el partido”, declaró Renzo Revoredo al diario Trome.

Jorge Jayo, autor del gol del triunfo, hoy entrena a la categoría 2014 de Alianza Lima (Alianza History).

“Cuando llegamos a Francia ya se hablaba bastante de Cristiano Ronaldo y que jugaba un montón, hasta que nos cruzamos por el tercer lugar y demostró que tenía un futuro enorme. Su juego no fue muy productivo ese día porque jugaba más para la tribuna, llevándose a casi todos y eso no le funcionó ante Perú. Nosotros hicimos un gol rápido y nos tocó defender casi los 90 minutos de juego. No era tan goleador, era más volante por fuera. Nosotros le ganamos porque aprovechamos una ocasión a través de Jorge Jayo, pero después nos tuvieron dominados todo el partido. Lo único que hicimos fue defendernos”, recordó Renzo Reaños.

