Maya Endo vuelve con tema musical ‘2033′: su nueva etapa de innovación sonora en R&B y Hip Hop

Novedoso, arriesgado e introspectivo. Así califica Maya Endo su nuevo tema musical ‘2033′, primer sencillo de la nueva etapa en la que se embarca la joven cantautora peruana junto a Oliver Berg, también artista nacional, en la producción. En esta nueva propuesta, aprovecha para explorar el género R&B e incluso se aprecian detalles de otro género muy importante como el Hip Hop.

Para Maya este lanzamiento es la introducción perfecta a las nuevas canciones que nos propone, ello sin perder claro su esencia introspectiva ya apreciada en sus anteriores trabajos musicales. Los versos juegan con el pasado y el futuro para describir su relación amorosa.

Te puede interesar: Concierto Grupo 5: cuánto gastará un fan en entradas, pasajes, cerveza y más

“Creo que ‘MayaMaya’, que es mi primer EP, fue la mejor introducción a mi proyecto como solista. Estoy muy agradecida con Alejandro Rivas y Maria Laura Bustamante (del dúo Alejandro y Maria Laura) por trabajar conmigo en él desde la producción, y también por introducirme a un mundo en el que ahora vivo encantada: el de la composición musical. Desde entonces, he explorado géneros musicales muy diversos y he escrito nuevas canciones que me emociona compartir próximamente. ‘2033′ es solo el comienzo de esta nueva fase del proyecto”, comentó la artista.

En palabras de la misma autora, ‘2033′ significa mucho para ella. Ello se sostiene en que cada uno de sus elementos fue grabado por personas muy cercanas. Adriel Calvelo, guitarrista de su proyecto de banda “Flamenco Inflable”, grabó la guitarra principal. Por otro lado, Martin Lazo, con quien conserva una amistad desde los 13 años, grabó teclados y la segunda guitarra. Finalmente, Oliver Berg, su pareja y también miembro de Flamenco Inflable como baterista, fue el ingeniero de sonido, mezclador, productor y bajista en la canción.

Te puede interesar: Marina Mora revela sus candidatas favoritas para llevarse la corona del Miss Universo 2022

A nivel técnico, ‘2033′ presenta diferentes elementos, estas se grabaron tanto en el home studio de Oliver en Lima, Perú, y en los estudios de grabación Pirate Studios en Hamburgo, Alemania, país donde la artista estudia composición musical actualmente.

Las guitarras estuvieron a cargo de Adriel Calvelo y Martin Lazo, quienes también tocan los teclados. Además, la masterización final va por cuenta del productor argentino Matias Cella, quien ha trabajado con artistas de la talla de Jorge Drexler, Los auténticos decadentes, Kevin Johansen, entre otros.

Mucho talento

Con tan solo 18 años, Maya publicó su primer EP llamado ‘MayaMaya’, obra producida por Alejandro Rivas (de Alejandro y Maria Laura) y masterizada por el ingeniero de sonido Matías Cella. Dentro de los ocho temas que presentó se pueden encontrar géneros como Indie Folk, Bedroom Pop e incluso Landó peruano.

Esta recopilación de canciones nos muestran un poco sobre las vivencias que tuvo la cantante los últimos años, en él se encuentran reflexiones acerca de la adolescencia y la búsqueda de identidad.

Maya abarca los distintos temas de manera única, a veces con humor e ironía como en las canciones “Falsa” o “Agua Pa’l Río”, pero también lo hace en un tono más melancólico en otras como “Azul (Tú)” o “Mensaje en un Buzón”.

SIGUE LEYENDO