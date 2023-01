Los Olivos: perrito que fue brutalmente golpeado será operado en una de sus patas traseras

Tomará tiempo su recuperación. El pequeño perrito Zeus fue vilmente atacado por un transeúnte cuando el can se iba desplazando por una de las calles aledañas a su vivienda en el distrito de Los Olivos.

Las cámaras de vigilancia captaron los momentos en los cuales la mascota pasa muy cerca del hombre que iba transitando por el mismo espacio y que, sin pensarlo dos veces le lanza una bolsa que contenía ladrillos y objetos punzocortantes que terminó por dañarle el tendón de Aquiles de la pata izquierda trasera.

El perrito tras haber sido agredido intentó llegar hasta la casa de su amo y no fue hasta que llegó a la puerta del mismo que se echó a llorar y a derramar sangre desde la zona que había sido dañada.

“Al momento de abrir la puerta lo primero que vi fue que Zeus estaba desangrándose y lo primero que atiné a hacer fue a taparle la herida de sangre y de llevarlo al veterinario para que lo puedan atender”, indicó Rafael, dueño del agredido perrito.

Te puede interesar: Pánico en Los Olivos: sujetos irrumpen a balazos en chocolatada infantil y asesinan a un asistente

Así mismo, el dueño del animalito comentó que, en el centro médico en el que atendieron a su mascota, le manifestaron que, el tendón de Zeus se había roto y que, lo mejor era trasladarlo a una clínica especializada para que pudiesen tratar la fractura del perrito.

El dueño del animalito increpó al agresor de Zeus y éste le ofreció disculpas además de darle sus datos; no obstante, le indicó que no contaba con los medios económicos para hacerse cargo de los gastos de la operación, tratamiento o medicaciones que pudiera necesitar.

“Gracias a mis vecinos quienes me avisaron, yo enfrenté a este persona, le dije que por qué había hecho eso y que era inhumano y lo que él atinó a decir es que él no tenía la intención de agredir a mi perro y que pensó que Zeus lo iba a atacar pero en las cámaras se observa de que mi perro no le iba a hacer nada, entonces lo único que hizo fue pedirme disculpas y decirme que no podía apoyarme con los gastos para mi mascota, pero que lo espere para que en el transcurso de los días me iba a indemnizar”, detalló el dueño del alicaído can.

Para este caso de maltrato animal, la mascota deberá ser sometida a una rigurosa operación que fue detallada por el veterinario tratante y que, si bien es cierto hay gravedad en la zona del tendón, la tibia y peroné no corre mayor peligro.

SEGUIR LEYENDO