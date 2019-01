Body de algodón con estampa ($ 135, Not Alone), campera de jean con parches($ 1.900, Scombro), plataformas con suela de corcho (Citadina), vincha flores ($ 139, Todomoda), anteojos cuadrados (desde $ 2.599, Ossira by Ranieri), labial líquido mate (Mary Kay), cartera flamenco ($ 499, Todomoda), reloj metalizado ($ 1.995, Swatch) y protector solar hidratante FPS30 ($ 240, Avon).