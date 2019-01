Competís en varias disciplinas: suelo, arzones, anillas, salto, paralelas, barra… ¿en cuál te sentís más cómodo?

Si bien yo compito all around (que es la sumatoria de todos los aparatos), me destaco más en paralelas, suelo y arzones, esos son los que más me gustan. En algún momento, me encantaría inventar un ejercicio y que lleve mi nombre, sería como dejar mi marca en la gimnasia.