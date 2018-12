Escorpio: apasionadas, impulsivas y amantes de los diseños raros, su lema es siempre la comodidad.

Outfit: Tu look ideal es el sporty chic con stilettos. Si no te animás, elegí unas leggins de cuero con algún top engomado.

Make up: Destacá tu mirada con sombras grises, azules o verdes. Los labios rojos para la noche.

Pelo: Peinate con una trenza cocida.

Accesorios: Sumale un sombrero a tu look.

Perfume: Con notas de vainilla y chocolate.