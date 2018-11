¿Y cómo llegaste a la actuación?

Siempre fui muy teatral y expresiva. Al estar en el American Ballet Theatre, venían a vernos de todas partes del mundo y un día vinieron de Hollywood, buscaban a la protagonista para hacer la remake de la película Fama y me eligieron a mí para audicionar para el papel protagónico. Yo no estaba preparada en ese momento a nivel actoral, así que terminaron eligiendo a una actriz que no bailaba ballet.

Al tiempo, me volvieron a llamar para Black Swan, la película de terror que protagonizó Natalie Portman, pero yo estaba en el Orlando Ballet como bailarina solista y no podía faltar a mi contrato y no pude ir. Eso despertó mi interés por la actuación, me llamaba la atención que me llamaran a mí para roles tan importantes sin ser actriz y decidí ponerme a estudiar actuación a ver si me gustaba. Hoy es mi actual pasión.