¿Qué fue lo mejor de ser "villana"?

Siempre me tocaron personajes más naif o más tranquilos, así que este papel me re divirtió. La mala te permite jugártela un poco más, mandarte macanas que en la vida real no podés (risas). Y aunque no lo crean, Lula me enseñó a plantarme un montón. En mi vida cotidiana me cuesta enojarme. Mis amigas siempre me decían: "pero vos sonreís mucho… ¿cómo vas a hacer?" Y la verdad es que sorprendí. Fue un gran desafío.