¿Cómo eras de chiquita?

Cuando estaba en la Primaria, siempre me gustaba actuar. Con Franco íbamos a un colegio artístico que le daba mucha importancia a la música y a la actuación, y teníamos un director de teatro que nos re incentivaba. Y aunque surgían castings, mamá prefería que nos concentráramos en el cole. Aparte, yo era medio rebelde y tenía que ponerme las pilas; pero siempre me gustó mucho cantar, bailar y actuar. Cuando terminé el Secundario, empecé a estudiar Derecho (hice un año y medio) hasta que me di cuenta de que no era lo mío.