El chico dorado. No importa en qué estación del año estemos, él siempre va a ostentar un envidiable bronceado. ¿Quién no soñó con irse de vacaciones a Australia y encontrárselo de casualidad en la playa surfeando? Sin embargo, desde sus inicios ha demostrado no ser solamente una cara bonita: tiene talento de sobra para adueñarse y convertir temas clásicos en piezas únicas de su repertorio.