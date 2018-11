Comida favorita: fideos.

Deporte: correr e ir al gym.

Música en tu celu: de afuera, Taylor Swift y Ariana Grande. De acá, Jarabe de palo, Jorge Drexler y rock nacional, obvio.

Pelis favoritas: Annie Hall, Desayuno en Tiffany's y Moulin Rouge.

Personaje que te gustaría interpretar: Me gustaría hacer algo de época, ser una dama antigua.

Referentes: Diane Keaton, Meryl Streep, Julia Roberts y Nicole Kidman.

Planes a futuro: hacer teatro y cine.

Estilo: romántico. No sigo tendencias, siempre priorizo el estar cómoda.

En mi guardarropa no pueden faltar… los vestidos con flores. Mi papá lo dice en mi canción: "vendrá con un vestido floreado".

Accesorio: Los zapatos y las carteras son mi debilidad. ¡Nunca son demasiados para mí!

Beauty tips: Me cuido mucho la piel. Todas las mañanas uso cremas (gel, tónico e hidratante) y antes de acostarme siempre me saco el make up.

No salgo de casa sin… ¡un peine! Soy adicta a peinarme a cada rato.

¿Qué llevás en tu cartera? billetera, celu, peine, rimmel y algún labial.

Lugar en el mundo: Nueva York. ¡Ya fui 4 veces y no me canso!

Un miedo: a las cucarachas, les tengo fobia.

Una cita romántica: una cena en París, en la Torre Eiffel.

Algo que nadie sepa de vos: tuve varias experiencias paranormales.

Sueño: formar una familia. Me gustaría tener 4 o 5 hijos.