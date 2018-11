¿Sentís que tu apellido te abrió puertas?

Hice 7 castings para quedar en Disney, así que no creo que me hayan elegido por ser "la hija de". Es más, Soy Luna es un producto que llega a todo el mundo y hay lugares en los que no saben quién es Ciro. Me acuerdo de que una vez en Rusia le pidieron fotos por ser mi papá, eso fue un flash. Él está re orgulloso y siempre me acompaña. Le agradezco profundamente que me haya llevado a teatro de chica y que me haya dado mi lugar para decidir qué quería hacer. Es más, yo pensaba estudiar Medicina cuando terminara el colegio y fue él quien me dijo: "¿por qué no probás un año en la actuación?".