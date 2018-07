¿Cómo surgió la idea del blog?

Fue sin planearlo demasiado. Durante 11 años, trabajé en un medio digital de tecnología y negocios y en La Nación. Como me gustaba mucho escribir, tenía la necesidad de hacer algo extra, escribir sobre algo nuevo. Así surgió Fashion Diaries, un blog de moda y belleza. Además, me encantaba ver videos en YouTube (acá todavía no existía el boom, así que solo miraba de EEUU) y como me divertía tanto, decidí abrir mi propio canal. Lo hice para mí así que la repercusión que empezó a tener me sorprendió mucho.