¿Qué material elegís para compartir?

Trato de subir videos originales que no puedas ver en otro perfil, que se destaquen. En lugares raros, haciendo cosas cotidianas, con objetos que llamen la atención. Obviamente, canto las canciones que más me gustan. Soy muy auténtica para elegir el material. Si cantara algo que no me gusta, me terminaría aburriendo.