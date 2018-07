A los 4 años arrancó con su primera receta y fue furor. Gracias a su simpatía y espontaneidad, esta pequeñita supo ganarse un lugar en el blog de su mamá (Soy un Mix!) y bajo el título Las recetas de Sofi no para de sorprendernos con sus divertidos videos y tips de cocina. "Todo empezó como un juego. Siempre me gustó ayudar a mi mamá mientras cocina. Ahora ya tengo un montón de recetas. Si me pierdo, ella me ayuda un poquito", cuenta esta minichef que, en su paso por Argentina, charló y posó en exclusiva para nosotras. ¡Por acá ya somos fans!… ¿y vos?