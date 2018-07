¿Cómo hallaste tu vocación?

No fue fácil. Cuando terminé el cole, comencé a estudiar psicopedagogía y trabajaba en un Jardín de Infantes. Pero un día me di cuenta de que no era lo mío y que no me gustaba lo que estaba haciendo. Así que arranqué Gastronomía en el Instituto Argentino de Gastronomía. Siempre me gustó la cocina, pero nunca pensé que podía dedicarme a eso.