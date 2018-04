-Contanos sobre Cada noche, tu nuevo single…

-Es una canción que te hace bailar. Tiene una mezcla de estilos: sonidos reggae, arabescos, pop. Habla de la liberación que tenemos que tener a la hora de querer analizar todo lo que nos pasa. Plantea disfrutar un poco más. En el video quise mostrarme diferente: con otro look, con más colores y bailando; algo que no se hacer muy bien pero me animé (risas).