Fuiste uno de los pioneros en las redes…

Sí, soy de la época del Fotolog. En 2012 organizábamos carnavales benéficos con mis amigos por Facebook y yo cantaba. Hasta que Todo es posible, el programa de Julián Weich me descubrió. Una vecina mandó una carta, vinieron a mi casa, me hicieron una entrevista y todo cambió: firmé contrato con Sony Music, compuse un disco (Somos música) y llené el Gran Rex, el Ópera y estuve en Showmatch. Fue todo muy de repente, por eso decidí frenar un poco. Estuve un año fuera de la industria, me metí en el estudio a componer y ahora ya estoy listo para mostrar lo nuevo.