¿Cómo arrancaste en el medio?

Siempre quise ser periodista. Desde chiquito, me gustaba indagar y era muy curioso. Me encantaban los programas de música y mi sueño era presentar videoclips o entregas de premios. Así que estudié periodismo y locución y mi primer trabajo (que aún conservo) fue en el diario Día a Día de Córdoba, cubriendo la temporada. A los 22 me vine a Bs. As. a hacer unos cursos (sabía que me iba a quedar) y 3 años después, me llamaron para ser panelista en La previa del show. Desde ahí, mi vida cambió por completo. Disfruto mucho de estar en Showmatch, es un programa en el que uno aprende a diario e hice grandes amigos.