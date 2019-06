Y ya está teniendo repercusiones: "Me convocaron para participar de la Semana de la Moda en Sevilla, y me escribió un profesor de la facultad de Morón para que vaya a explicar la técnica a alumnos de diseño. Siempre me gustó todo lo relacionado con el diseño, desde lo industrial a la moda. Ahora pienso terminar la carrera y esperar adonde me lleva todo esto que he logrado", expresa entusiasmado.