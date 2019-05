El mundo de la moda colapsó: la 71ª edición de la MET Gala dio pie a increíbles looks. Y cuando se trata de un evento de esta envergadura el "¿Qué me pongo?" no importa tanto si aún no sabés "¿con quién?". Si pensás asistir +1 de nada sirve cumplir un dress code si tu pareja no acompaña. Y esta ocasión no era nada fácil.