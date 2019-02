Mientras estudiaba, trabajaba como mesero y se presentaba a cástings –con poco éxito– hasta que obtuvo su primer papel en la serie Gilmore Girls. Luego participó de Over There, en la sitcom The War at Home, hizo un personaje en la película Papillon y, finalmente, formó parte del elenco de la divertidísima comedia Una noche en el museo (2006).