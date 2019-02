x UNA CIUDAD DEL MUNDO: Buenos Aires

x MI POSTRE FAVORITO: el helado.

xUNA CITA ROMÁNTICA: en un balcón o una terraza.

xUN RECITAL QUE ME HAYA MARCADO: Crossroads 2010 en Chicago.

xUN MIEDO: a las alturas.



xUN DIBUJO ANIMADO: He-man.

xUNA SELFIE: Me sacaría con Al Pacino.

xUNA ACTRIZ: Norma Aleandro.

xUN TOC: Varios. En el supermercado no puedo comprar las cosas de a una, tiene que ser de a pares.