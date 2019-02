Pero Maya Hawke no solo viste de Zac Posen. En 2017 fue imagen de la firma británica All Saints y el año pasado, en la Gala Met, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, llevó un vestido de Diane Von Furstenberg con inspiración shakespeareana muy celebrado. Esa temporada, la hija de los dos stars de Hollywood también trabajó para Michael Kors, Tom Ford y Calvin Klein, en una campaña con fotos de –¡oh casualidad!- Sofia Coppola con la diversidad como concepto.