Anna Wintour y Harper Beckham, con looks clonados Durante el desfile de Victoria Beckham en Londres, Harper –la hija de la ex Spice Girls– y Anna Wintour, la editora jefa de la revista Vogue USA, fueron el centro de las miradas. El nuevo look de Harper resultó idéntico al corte que tanto caracteriza a Wintour. El parecido se viralizó y generó memes.