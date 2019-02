CARLA BRUNI. Su absoluta elegancia no pasó inadvertida para el diseñador. La cantante, ex modelo y ex primera dama italiana nacionalizada francesa es otra de las favoritas. "Querido Karl, gracias por poner belleza y luz en nuestro mundo, tanto color en mitad de la oscuridad, tanto ingenio en estos aburridos días. Creo que no hubieras querido tantas lágrimas y tantas flores, pero te extrañaremos. El mundo entero y yo te echaremos de menos".