Tengo que decirlo: no me gusta el verano. Nunca me gustó y quienes me conocen saben que uno de mis sueños sería vivir en un otoño eterno. Pero le hice frente al calor y en menos de dos horas estaba parada frente a la puerta del vivero. Compré tres cajones de flores. Y los compré porque es verano, claro, pero mi casa será mi refugio hasta que llegue el invierno.

El balcón quedó renovado. Siento que el viento me despierta y me saca a bailar otra vez. No me resisto. Lo invito a pasar y me entrego. Sigo buscando el milagro escondido: ser feliz desde el alma hacia adentro. Ser feliz siempre antes, y nunca después.