"Hay un punto básico que tiene que ver con el presupuesto del que se dispone, pero después en el viaje hay gente que es muy prolija y lo resuelve de antemano con un Excel. Lo ideal es hablar antes y definir cómo va a ser", aconseja Vinacur. Viajar con gente que tiene un estilo de consumo parecido es fundamental para pasarla bien: si no puedo ir a comer afuera nunca o ir al bar que me divierte porque el otro no quiere o no puede, es probable que me frustre; igual que si todo el tiempo siento presión porque mi amiga quiere hacer cosas que para mí son un esfuerzo o un gasto innecesario. En eso, nada mejor que ser realistas: podemos ser excelentes amigas y juntarnos a almorzar cada tanto, pero no viajar juntas. Parece obvio, pero no lo es, y a nadie le gusta que lo traten de miserable o derrochador porque tiene distintas prioridades. Viajar con alguien que tiene nuestro presupuesto y expectativas es el primer punto a tener en cuenta a la hora de planear un viaje.