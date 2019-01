 El espacio del amor 

Yo no me quedo atrás en mi aporte a la causa común de lo inhabitable y a cada mudanza le adoso mis bibliotecas, mis papeles de trabajo, los mil recuerdos de viaje que juntan polvo en las estanterías. Me mudo además con macetas y plantas de todo tamaño, por lo que ya he tomado una decisión: no volver a salir con gente que no disponga de –mínimo– unos 70 metros cuadrados adonde aquerenciar nuestras geografías. Que si el corazón es realmente grande, sabe y prevé sitio adonde expandirse. Sabe –porque lo ha visto– que no hay romance que sobreviva mucho tiempo en una ratonera. Y sabe más: que el espacio es inseparable del amor. Y que no hay alma como la gente que sobreviva al bonsái.