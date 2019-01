La última vez me llevó a un showroom. Un ambiente muy joven con vendedoras con estilo propio y una cajera de pelo rosa, tatuajes varios y panza al aire. Y digo panza, no como las tablas de lavar que lucen algunas pocas, sino como lo que suele acomodarse sin pudor entre el corpiño y la cintura. Todas hermosas. Al local llegaban chicas de distintos estilos y talles. Una, que en otra época hubiera padecido para conseguir una malla linda, pidió una bikini tipo pin up con la soltura con que uno pide un cortado –como debería ser, digamos–. Me pareció un logro que pudiera elegir vestimenta de acuerdo a su edad y onda, no por el talle.

"Má, ¿te gusta lo que me puse?" Lucila le muestra a su mamá una camisa que se anuda por abajo del ombligo y sin corpiño. "Te queda divina, pero así en bondi no viajes", respuesta de madre. "¿Por qué? Yo tengo derecho". "Claro, pero vivís en Argentina y acá todavía hay muchos que no están del todo enterados de tus derechos. No vivimos en Nueva York, donde nadie te mira". Lucila no entiende el argumento.