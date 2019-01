Glamping barato

Parece, suena y es muy divertido, pero la verdad es que mi costado catástrofe no me deja en paz y cuando evalúo si sumarme o no a esta tendencia siempre me detengo en las imágenes más espantosas, a saber: un arácnido tamaño luminaria de Versalles caminando por el techo de la carpa, un tormentón de aquellos volándome con todo mi glamour al diablo, una vaca saludándome en medio de la noche, un cururú (esos sapos gigantes que andan sembrando un terror verde y croante por nuestras provincias) pasando a tirarse un paso en mi bolsa de dormir, una invasión de hormigas, moscas tsé tsé o bien abejas africanas en mi palacio flexible… En fin, mis glamping-pesadillas son una maravilla. Es entonces cuando el impulso aventurero cede paso a mi vieja vaga interior y recuerdo que lo más lindo de algunos viajes es, justamente, volver al hotel, pedir servicio al cuarto y dormir como un lirón hasta las seis de la tarde del otro día. Glamping…

¡a otra perra con ese hueso!