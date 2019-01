"Un día alguien me dijo: 'Sos la primera mujer que dirige el Colón… ¿Tenés conciencia de eso?' y fue como un cimbronazo, algo que no tenía presente. Entender la magnitud de ello me golpeó un poco, no lo puedo negar. Pero fueron sólo unos minutos de shock, de inmediato seguí trabajando como si nada porque mi premisa es esa: no perder tiempo y estar siempre con las manos a la obra", asegura entre risas mientras nos ofrece un café y alfajores de maicena en su despacho.