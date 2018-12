Es así: una chica va a bailar y no vuelve a su casa. No regresa. Durante horas, el caso paraliza al país y todos (aquí, allá, más allá) miramos y volvemos a mirar la foto de esa chica que falta, hasta aprendernos su cara de memoria. El nombre no importa, porque esa chica ausente se ha llamado de mil y una maneras: Micaela, Sol, Luz, Fernanda, Lucía, Araceli, Andrea. Y eso que sentiste cuando la chica apareció muerta, violada, empalada o salva, pero no sana, llevando en el alma las marcas de la atrocidad vivida –sí, eso, esa mezcla de rabia, estupor, ganas de llorar y abrazarte con otra, y de "hacer algo"– eso, precisamente eso es la sororidad. No el sentimiento, sino su causa, lo que lo provoca.