Cathy Fulop: “Empiezo a pensar en mi retiro”

-¡Mucho! Es un chico muy simpático, cariñoso y sabe cómo conectarse. La realidad es que no lo conozco demasiado, no tuve oportunidad de compartir tanto tiempo con él como me hubiera gustado, pero la primera vez que vino a cenar a casa estuvimos 4 horas de sobremesa, charlando sin parar, y eso me encantó. ¿Y sabés algo que me gusta de Paulo? Es un chico muy alegre y eso a Oriana le viene perfecto porque ella es una chica muy seria. Muy Sabatini (se ríe) ¡Me va a matar cuando lea esto, pero es verdad! Oriana, desde niñita, siempre fue muy responsable… Yo la mandaba al jardín, con su uniforme y zapatillas blancas, y volvía igual: impoluta, sin una mancha. Fue una niña adulta desde siempre y creo que esa espontaneidad con la que se maneja Paulo a ella la hace muy feliz.