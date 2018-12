.¿Y si intercambio los presentes y le doy a cada uno lo contrario de lo que esperan? Al cuñado fabricante de chorizos le tocará un llamador de ángeles, la sobrina vanidosa recibirá un títere artesanal hecho con una fibra-esponja, la prima transgresora encontrará un jabón personalizado con su nombre, al hermano estoico e izquierdista lo sorprenderá un billete de lotería, mi abuela filósofa hallará desconcertada una biografía no autorizada de Angelina Jolie, y yo me seguiré preguntando todavía qué haré con esta cajita de adorno que me compré, porque no me gusta el té, no tengo alhajas y no se me ocurre a quién cremar para guardar las cenizas. Todavía me faltan dos obsequios principales. A mi mujer, que es psicóloga, le tocará un libro de cocina y a mi hijo "tuerca" una buena bicicleta para que se olvide por un rato de su pasión por los autos. Yo sé que esto contradice las reglas para hacer el mejor regalo, pero me asegura que el año que viene el disfraz de Papá Noel se lo van a endilgar a otro, y al fin podré descansar.