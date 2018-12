Está claro que la Navidad es un magnífico estimulante para el consumo: los regalos, la comida, la ropa, los adornos, hay que pensar en todo. Ahora bien: ¿qué tiene de malo? Yo, al menos, ya estoy en una edad en la que hago lo que quiero, ya no vivo en la casa de mis padres. No tengo un cuarto propio, tengo una casa propia. Y me encanta celebrar la Navidad. Pongo un adorno navideño en la puerta de mi casa. No voy a fiestas porque no es mi estilo, pero hago algunos regalos. Me siento buena, me recuerdo humana, no hago planes, simplemente confío, y en el momento preciso me sirvo una copa y me siento en el sofá a ver Qué bello es vivir. x "Podemos amar, perdonar, olvidar, reconstruir, agasajar, agradecer. No es obligatorio ser católico para celebrar la Navidad".