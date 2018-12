Eran las tres de la mañana cuando apareció Antonella, mi hija, escondida detrás de la puerta de mi habitación. De manera tímida, me preguntó si podía pasar y le contesté que sí. Entró casi en puntas de pie, despacio, sigilosa, como si el horario mezclado con su urgencia la hicieran sentir culpable. "Perdón por la hora, ma, pero no puedo dormirme. ¿Te puedo hacer una pregunta?" –me dijo–. "Claro, Anto" –le contesté–. Entró. La miré. No hablaba, pero no quise apurarle las ganas. A los pocos segundos, finalmente, se animó a susurrar el grito que le salía del alma. "¿Cuál es el sentido de la vida?" –me dijo–. Y después de preguntarme eso, amparada en el silencio que se adueñaba de mi asombro, agregó: "Porque la gente se la pasa hablando del sentido de la vida, pero nadie dice cuál es". Los segundos se hacían eternos. Ella me miraba, expectante. Juro que intenté encontrar un modo más romántico de contestarle, pero fue inútil. "La vida no tiene sentido, hija. El sentido tenés que dárselo vos. Esa es la responsabilidad y el desafío que tenemos todos" –le dije–. Las dos nos quedamos en silencio. "Gracias, ma" –dijo finalmente. Me abrazó y se fue.