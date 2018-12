-Antes me costaba, sentía eso de "no quiero que sólo vean un par de ojos lindos" y me esforzaba por ser el mejor actor del mundo. Hoy entiendo que la imagen es importante y no reniego de el, y por eso entreno para mantenerme en forma. Pero, a la vez, estudio teatro y me anoto en seminarios porque quiero ser un actor preparado.