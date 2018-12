-Apenas entramos, a fines de noviembre de 2017, formamos el departamento creativo de la empresa y tuvimos que empezar haciendo un branding refresh que se tenía que lanzar en dos meses en el All Star Weekend, un evento muy grande de básquet que se hace todos los años. Trabajamos a todo pulmón craneando la nueva marca, un trabajo exhaustivo en el que probamos todos los caminos posibles, chocamos y volvimos a otros hasta que dijimos "es esto". Una semana antes del lanzamiento los planetas se alinearon: salió una pieza hecha para UBER donde Lebron hablaba de actualidad y temas controvertidos con un compañero de la NBA y tuvo respuesta de una periodista de FOX. "Shut up and dribble" (en castellano: "callate y hacé lo que sabés hacer") fue su expresión. Nuestro nuevo branding estaba ahí esperando: armé una señal gigante que decía "I am more than an athlete" y Lebron lo replicó en sus redes sociales. De ahí en más es historia, porque Internet se volvió loca. Los atletas se empoderaron, lo pusieron en sus redes y el hashtag explotó. Fue totalmente orgánico.